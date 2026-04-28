＜NTTドコモビジネスレディス事前情報◇28日◇浜野ゴルフクラブ（千葉県）◇6704ヤード・パー72＞ 国内女子ツアーは1週間のオープンウィーク明け、千葉から再開する。NTTドコモビジネス株式会社が特別協賛となり新規大会として開催。30日（木）の開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。昨年、同地で行われた「パナソニックオープンレディース」で復活優勝を遂げた菅沼菜々は、先週、国内男子ツアー「前澤杯」に出場