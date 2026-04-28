巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」。第５回は通算２０００安打まで残り７０本に迫る丸佳浩外野手（３７）にスポットを当てる。１９年目の今季は開幕から打撃で苦しみ、２０日に登録抹消。「下手くそだから練習するしかない」と２軍で若手と共に汗を流す。広島で共にプレーし、若手時代の丸を知る石井琢朗２軍監督（５５）は背番号８の現状を語り、復活を信じて待つ。（取