27日夕方、大館市柄沢でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと27日午後4時50分ごろ、大館市柄沢字稲荷山下で車で走っていた大館市の30代の男性が、道路上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは50メートルほどで、同じ地域には病院もあります。警察はパトカーで付近を警戒し、住民に注意を呼びかけています。