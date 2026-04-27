S&P500とナスダック100は史上最高値を更新、フィラデルフィア半導体指数は18日連続高 先週（4月20日週）の米国株は、地政学リスクをこなしながら、力強さを改めて確認する一週間となりました。S&P500は4週連続の上昇となり、週間では0.55％高、ナスダック100は2.37％高、そしてフィラデルフィア半導体指数（SOX）は10％高と、突出した強さを見せました。SOXは18日連続高となっています。S&P500とナスダックは史上最高