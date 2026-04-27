春ドラマが放送開始してから1カ月近くが経過し、「これは最後まで見たい」と思えるドラマが決まってきた。ドラマ好きの筆者が最後まで見届けたいと思った4作品を紹介したい。◆『銀河の一票』まずは月曜よる10時放送の『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）。2022年に同じ枠で放送され、大きな注目を集めた『エルピス―希望、あるいは災い―』を手掛けた佐野亜裕美氏がプロデューサーを務めることでも注目されている本作。