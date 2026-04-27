【スターバックス】では30周年を記念し、以前販売していたフラペチーノ®が進化して再登場！ 全5種類あるものの、各店舗いずれか1種類のみの展開となっています。その日に飲みたいものを決めて、店舗を探すのが良さそうです。今回はメロンやクッキーが主役のフラペチーノをご紹介。今しか味わえない特別な一杯をぜひ堪能してみて。 果肉が増量した「THE フラペチーノ® of メロン of メロ