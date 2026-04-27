名作が進化してカムバック！！！【スタバ】特別感あるぅぅぅ♡「新作フラペ」

【スターバックス】では30周年を記念し、以前販売していたフラペチーノ®が進化して再登場！ 全5種類あるものの、各店舗いずれか1種類のみの展開となっています。その日に飲みたいものを決めて、店舗を探すのが良さそうです。今回はメロンやクッキーが主役のフラペチーノをご紹介。今しか味わえない特別な一杯をぜひ堪能してみて。

果肉が増量した「THE フラペチーノ® of メロン of メロン」

さっぱりしたものを飲みたい時に良さそうなメロン系フラペチーノ。公式サイトによれば以前よりも「赤肉メロン果肉を増量」していて、果肉の食感が良いアクセントとして楽しめそうです。天面にトッピングしているのは、メロンホイップという贅沢感もポイント。爽やかな色合いが映える一杯に仕上がっており、暑い日の休憩タイムに選ぶのも良さそうです。

クッキーたっぷり感が嬉しい「THE フラペチーノ® of チャンキー クッキー」

クッキーを使った贅沢なフラペチーノも必見。公式サイトによれば「チョコレートチャンククッキーが1枚まるごと入った」という、香ばしさがしっかりと楽しめそうな一杯です。「最も合うようなクッキーを新たに開発」したという、こだわりを感じる仕上がり。天面にベイクドチョコとクッキーを散りばめた、華やかさもポイント。ご褒美として飲みたい時は、チョコソースをカスタムしても良さそうです。

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writer：S.Hoshino