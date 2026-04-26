濱田岳主演のテレビ東京ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」第２話が２４日に放送された。１０年前の新人刑事時代に転生した山梨県警古田署のモブこと刑事百武誠（濱田岳）の刑事人生２周目が始まった。１０年前を思い出しながら事件解決させるが、少しずつ１回目の刑事人生と違いも生じてきて。１０年前に恋仲になった記者佐伯美咲（石井杏奈）とも、今回は交際のきっかけを逃したままで…。２人の間に割って入ってくるデリカシ