GWの長期休暇に大注目？新しい観光列車 まもなくゴールデンウィークが始まります。長期休暇で全国各地の観光地などに足を運ぶ人も多いかもしれません。 【写真を見る】【関西の観光列車2選】「GRAN天空」で絶景×豪華グルメを堪能！“海の京都”を味わう「丹後くろまつ号」ラグジュアリーな空間で“移動”も楽しむ列車旅 旅行で目的地にたどり着くまでの“移動時間”も楽しみたい…そんな願いをかな