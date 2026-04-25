米国とフィリピンの両軍が共催する多国間軍事演習「バリカタン」が4月20日から5月8日までの予定で始まった。日本からは陸海空の自衛隊約1400人の大規模部隊が初めて本格参加。演習の念頭にある中国は「各国間の軍事協力は地域諸国間の相互理解と信頼を損なう」とけん制した。AFP通信などによると、演習には日米比のほか、オーストラリア、カナダ、フランス、ニュージーランドの計1万7000人以上が参加し、過去最大規模となる。演習