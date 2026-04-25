元阪神のエースで大リーグでもプレーした井川慶氏が２４日放送のテレビ朝日系「しくじり先生」に出演。井川氏は１９９７年にドラフト２位で阪神に入団。２００１年に開幕ローテーション入りを果たすと、０３年には２０勝をマークし、ＭＶＰをはじめ、沢村賞、最多勝、最優秀防御率などのタイトルを総なめし、１８年ぶり優勝の立役者となった。０７年にはポスティングシステムを利用して移籍金約３０億円、年俸総額約２０億円で