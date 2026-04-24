新潟日報社の記者が75歳の男性県議から暴行を受けた問題で、新潟地検は4月22日付で男性県議を不起訴としました。 新潟日報社によりますと、2025年10月、30代の男性記者が県議会庁舎内で男性県議に首を数秒間締められたということです。男性県議は「体を押したが首は絞めておらず、通路確保のための正当防衛だ」と否定。男性記者はその後警察に被害届を提出していましたが、新潟地検は4月22日付で男性県議を暴行罪で不起訴とし