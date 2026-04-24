南国市の60代の女性が介護保険料の返金があるなどと言われ、現金約100万円をだまし取られたことが分かりました。警察によりますと、4月22日、南国市の60代女性の自宅の固定電話に南国市役所の職員を名乗る男から電話があり、「介護保険料の返金が2万824円ある」「水色の封筒に入った申請用紙が届いていませんか」などと言われました。女性が申請用紙の再発行を依頼すると、男から「申請用紙の提出期限が過ぎているため、市役所の窓