中東情勢の影響です。県はきょうの会合で、県内の経済団体などから聞き取りを行い、既に影響が出ているとして資金繰りへの支援を求める声などがあがりました。富山市で開かれた会合には、経済団体のほかアルミ、繊維、薬といった各業界団体の代表などが出席し、中東情勢の影響を報告しました。県商工会議所連合会庵栄伸会長「特に塗装関係建設関係」「シンナーが入らないということで、足場を組んだけども実際問題、作業