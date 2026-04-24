開店前から長蛇の列ができていました。岡山市北区の商業施設にスウェーデン発祥の家具や雑貨を扱うイケアが、きょう（24日）オープンしました。 【写真を見る】「もう楽しみにしてました」「めっちゃまとめ買いを」県内初の常設店舗“IKEA岡山”オープン！開店前から長蛇の列 （スタッフ）「IKEA岡山！」開店が近づく中、客を迎え入れる準備が整えられていました。店舗の外には、イケアを楽しみにしていた多く