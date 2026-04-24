開店前から長蛇の列ができていました。岡山市北区の商業施設にスウェーデン発祥の家具や雑貨を扱うイケアが、きょう（24日）オープンしました。

【写真を見る】「もう楽しみにしてました」「めっちゃまとめ買いを」県内初の常設店舗“IKEA岡山”オープン！開店前から長蛇の列

（スタッフ）

「IKEA岡山！」



開店が近づく中、客を迎え入れる準備が整えられていました。店舗の外には、イケアを楽しみにしていた多くの客がその時を待っていました。

（先頭の客）

「もともと横浜の店舗に行っていたので、楽しみです」





午前10時。イオンモール岡山の2階に開店した県内初の常設店舗「IKEA岡山」へ続々と客が入っていきます。

（甲野良輔キャスター）

「イオンモール岡山にオープンしたIKEA。オープン初日のきょう、多くの人で賑っています」



キッチン雑貨やソファなどの家具だけでなく、愛らしいぬいぐるみや食品も…。イケアが展開する約9500点の中から厳選された約950点が並んでいます。

楽しみにしていた客の反応は？

イケアと言えば…手ごろな価格。こちらの食器は99円です！



（客）

「安いなと思います、全体的に」

―安いと、いろんな物をたくさん買いますか？

「はい、勝手にもう入れちゃいます」

「めっちゃまとめ買いしています」



―IKEAの雑貨はどうですか？

「もう楽しみにしてました。普段から、神戸のIKEAに買いに行っているので」

―何匹入っているんですか？

「3匹入っています。姉と自分用に。初めてなんです。とても新鮮で楽しいです」

（イケア・ジャパン関西マーケットマネジャー 足立知巳さん）

「お店がまだ見えない時からも、既に写真とか撮っていただいて、実際きょうの朝、大阪から来たんですけど、お店の前に人が並んで、今見たらすごくたくさん来ているので、ほんとに感謝しております。岡山のたくさんの方に来てもらって、IKEAを体験して、商品を手に取って、楽しんでもらいたいと思います」

きょうからあさってまでは、イケアのロゴカラーの一つ黄色の服を着ていくと、ポーチのプレゼントも…。



商品のラインナップは、季節のニーズや、新商品の発売などに合わせて定期的に変更されるということです。