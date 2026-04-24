「もう楽しみにしてました」「めっちゃまとめ買いを」県内初の常設店舗“IKEA岡山”オープン！開店前から長蛇の列
開店前から長蛇の列ができていました。岡山市北区の商業施設にスウェーデン発祥の家具や雑貨を扱うイケアが、きょう（24日）オープンしました。
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（スタッフ）
「IKEA岡山！」
開店が近づく中、客を迎え入れる準備が整えられていました。店舗の外には、イケアを楽しみにしていた多くの客がその時を待っていました。
（先頭の客）
「もともと横浜の店舗に行っていたので、楽しみです」
（甲野良輔キャスター）
「イオンモール岡山にオープンしたIKEA。オープン初日のきょう、多くの人で賑っています」
キッチン雑貨やソファなどの家具だけでなく、愛らしいぬいぐるみや食品も…。イケアが展開する約9500点の中から厳選された約950点が並んでいます。
楽しみにしていた客の反応は？
イケアと言えば…手ごろな価格。こちらの食器は99円です！
（客）
「安いなと思います、全体的に」
―安いと、いろんな物をたくさん買いますか？
「はい、勝手にもう入れちゃいます」
「めっちゃまとめ買いしています」
―IKEAの雑貨はどうですか？
「もう楽しみにしてました。普段から、神戸のIKEAに買いに行っているので」
―何匹入っているんですか？
「3匹入っています。姉と自分用に。初めてなんです。とても新鮮で楽しいです」
（イケア・ジャパン関西マーケットマネジャー 足立知巳さん）
「お店がまだ見えない時からも、既に写真とか撮っていただいて、実際きょうの朝、大阪から来たんですけど、お店の前に人が並んで、今見たらすごくたくさん来ているので、ほんとに感謝しております。岡山のたくさんの方に来てもらって、IKEAを体験して、商品を手に取って、楽しんでもらいたいと思います」
きょうからあさってまでは、イケアのロゴカラーの一つ黄色の服を着ていくと、ポーチのプレゼントも…。
商品のラインナップは、季節のニーズや、新商品の発売などに合わせて定期的に変更されるということです。