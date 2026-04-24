清水が選手写真やサイン入りの特別加工ユニフォームを発売清水エスパルスは4月23日、選手写真とサイン、さらにラメ仕様のネーム＆ナンバーを圧着加工した「2026 オーセンティックユニフォーム(1st)」を24日から販売すると発表した。豪華な特別仕様の登場に、ファンからは「めちゃかわいい」「やばいのでてきた」と大きな反響が寄せられている。昨季も販売され、通常のユニフォームに特別な加工を施した限定モデル。S-PULSE STO