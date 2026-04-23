大阪市此花区の人工島・舞洲（まいしま）にある公園「大阪まいしまシーサイドパーク」で、ネモフィラが見頃を迎えている。１１日に「ネモフィラ祭り２０２６」が開幕。英語で「Ｂａｂｙｂｌｕｅｅｙｅｓ（赤ちゃんの青い瞳）」と呼ばれる可憐（かれん）な花が、およそ１００万株も咲き誇る様子は、まさに別世界だ。スポーツ報知のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「森脇瑠香のやってみるかチャンネル」でおなじみの森脇瑠香記者が、