大阪市此花区の人工島・舞洲（まいしま）にある公園「大阪まいしまシーサイドパーク」で、ネモフィラが見頃を迎えている。１１日に「ネモフィラ祭り２０２６」が開幕。英語で「Ｂａｂｙ ｂｌｕｅ ｅｙｅｓ（赤ちゃんの青い瞳）」と呼ばれる可憐（かれん）な花が、およそ１００万株も咲き誇る様子は、まさに別世界だ。スポーツ報知のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「森脇瑠香のやってみるかチャンネル」でおなじみの森脇瑠香記者が、２年ぶり開催となる「祭り」を満喫した。

晴天時には美しい空、輝く大阪湾、そしてネモフィラと“３種類のブルー”が競演。森脇記者は「空と海とネモフィラの３色の青色が生み出す絶景は、忘れられない思い出になること間違いなしです」と言い切った。美しい花のほかにも、オリジナルの軽食、人気キッチンカー、ペットと散歩ができる限定エリア「ペットストリート」など家族や友人で楽しめる要素がたっぷりだ。

「運が良ければ、公式キャラクター『ネモにゃん』に会えます。私は記念撮影してきました」と森脇記者。青い花弁をかぶったネコのキャラクターは場内至る所でフィギュアやイラストなどを目撃できるが、実際に触れ合える「ネモにゃん」も時々出没するらしい。この愛らしいキャラがブームを呼んでおり、ぬいぐるみやバッグ、ぷくぷくシールといったオリジナルグッズも人気急上昇中。隣の人工島・夢洲（ゆめしま）で昨年開催された大阪・関西万博の「ミャクミャク」に続く“大阪のアイドル”になるかどうか。

一般入園料は大人（高校生以上）１８００円、小中学生５００円（ともに税込み）。５月１０日（日）まで。営業時間などの詳細は公式ホームページまで。