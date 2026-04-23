5年前の土砂崩れで源泉からの配管が破損し、今も宿に温泉が届かないままとなっている石川県の白山一里野温泉。来年度からようやく、斜面の工事が始まることが決まり、温泉の復旧へ向け期待がかかる一里野温泉の現状を取材しました。白山の麓に位置する石川県白山市の白山一里野温泉。源泉かけ流しが評判だったこちらのホテルの大浴場は… 一里野高原ホテルろあん・山粼 太一朗 社長：「これも水風呂になっています。50