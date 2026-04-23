永作博美さん主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の第4話が4月28日夜10時から放送予定です。【写真】クラスにやってきた転校生本作は子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり！ ロマンスあり！ おスシあり！ の完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだ、3ヶ月で鮨職