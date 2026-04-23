4月19日（日）に放送した日曜プラチナアワー「巨大マグロ戦争 追悼編〜時代を創ったレジェンド漁師〜」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！これまで数多くの漁師に密着してきた番組取材班。最期までマグロと戦い続けた、誇り高き漁師の勇姿を振り返る。【動画】 マグロを釣りながら絶命…青森・龍飛、伝説の漁師の壮絶な最期「テレ東プラス」は、放送内容の一部を紹介する。青森・津軽半島の最北端に位置する龍