現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、主人公の小一郎（仲野太賀）が主君の信長（小栗旬）からの命で、慶（吉岡里帆）との縁談を受け入れた。この縁談のキーマンとなったのが慶の父・安藤守就。演じているのは、大河ドラマは『軍師官兵衛』（2014年）以来12年ぶり、4作目の出演となる田中哲司である。【画像】「僕にはもったいないくらいの人」仲間由紀恵との結婚を笑顔で語る田中哲司（全3枚）田中哲司（『豊臣兄弟！