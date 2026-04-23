マグロを釣りながら絶命…青森・龍飛の漁師の壮絶な最期：巨大マグロ戦争 追悼編
4月19日（日）に放送した日曜プラチナアワー「巨大マグロ戦争 追悼編〜時代を創ったレジェンド漁師〜」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
これまで数多くの漁師に密着してきた番組取材班。最期までマグロと戦い続けた、誇り高き漁師の勇姿を振り返る。
【動画】 マグロを釣りながら絶命…青森・龍飛、伝説の漁師の壮絶な最期
「テレ東プラス」は、放送内容の一部を紹介する。
青森・津軽半島の最北端に位置する龍飛。この地には、今なお語り継がれる一人の漁師がいた。
第八旭光丸の船頭・工藤悛次。マグロと格闘する最中、やたらと水を飲む姿が印象的だ。
工藤が口にしていた水は、単なる水分補給ではない。体内にペースメーカーを埋め込んでいたため、激しい運動時はこまめな水分補給を欠かさないよう、医師から釘を刺されていた。
ペースメーカーへの影響を避けるため、現代のマグロ漁で一般的な「電気ショッカー」は使えない。限界を超えた身体で、暴れ狂う巨大マグロを己の腕と銛一本だけでねじ伏せてきた。
海のほど近くにある工藤の自宅には、輝かしい戦歴を物語る一枚の写真が飾られている。300キロ超えの巨大マグロを釣り上げた瞬間を収めたものだ。
2007年10月27日、カメラはその一部始終を収めていた。
舞台は港のすぐ目の前。多くのライバルがひしめく中、工藤はアオリイカを餌にした「ダンブ漁」でマグロを狙う。
やがて鳥たちが海面で騒ぎ始め、他船の無線が異変を告げる。
「回ってるのお前のダンブだべ！」
工藤はすぐに船を寄せてダンブを回収。壮絶な一騎打ちが幕を開けた。
かつてない手応えに、一人では難しいと判断した工藤は、仲間に応援を要請。格闘は1時間に及び、ようやく仲間が駆けつけた。
「弁天様、頼むぞ！」
祈るように手を合わせると、ついにマグロが巨体を現した。
港に水揚げされたそのマグロは、規格外の大きさで、検量計の針は振り切れた。のちに302キロと判明し、当時の龍飛記録を更新する快挙に。
その夜、工藤の自宅には家族が集まり、ささやかな宴が開かれた。
「まさか300キロを超えるとは思わなかったな！ 龍飛のトップだものな」
うれしそうに語る表情には、漁師としての誇りがにじんでいた。
◆
それから5年後の2012年。番組は、工藤が亡くなるまでの最後の1カ月に密着していた。
当時75歳。海の上でテグスを手繰りながら「水持ってきてくれや」と叫ぶ姿は、衰えを感じさせない。
小ぶりながらマグロを釣り上た工藤は、「水うめぇわ！」と満面の笑み。しかしこれが、我々が目にした最後の勇姿となった。
工藤は今、海を見渡す高台で静かに眠っている。
その最期について、後輩漁師であり龍飛の名物漁師・水嶋光弘が語る。
ある日、工藤からの無線が途絶えた。心配した水嶋が船に駆け、目にしたのは、マグロを巻き上げる機械のそばに倒れ込む工藤の姿だった。
その手には、マグロが食らいついたままのテグスが、張り詰めた状態で握られていたという。工藤はいつものようにマグロと格闘し、船の近くまで手繰り寄せた、その瞬間に命を終えたのだ。享年75。
工藤の死から14年。当時、「死んでしまったから、元気な声も聞こえない」と泣きじゃくっていた8歳の孫・謙心は、立派な青年へと成長。この春から中学校の数学教師として教壇に立つ。
「ずっと『死ぬなら船の上で死ぬ』と言っていた。本当に死んだじゃん、と思って」
どこか誇らしげに、謙心は語る。
海とともに生き、海の上で生涯を閉じた工藤悛次。その人生に、悔いはなかったはずだ。
このほか、「大間イチ頑固なレジェンド漁師」撮影中にスタッフと一触触発の修羅場、この世を去った漁師の秘蔵映像も「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ 便利なお気に入り登録もお忘れなく！
これまで数多くの漁師に密着してきた番組取材班。最期までマグロと戦い続けた、誇り高き漁師の勇姿を振り返る。
【動画】 マグロを釣りながら絶命…青森・龍飛、伝説の漁師の壮絶な最期
「テレ東プラス」は、放送内容の一部を紹介する。
青森・津軽半島の最北端に位置する龍飛。この地には、今なお語り継がれる一人の漁師がいた。
第八旭光丸の船頭・工藤悛次。マグロと格闘する最中、やたらと水を飲む姿が印象的だ。
工藤が口にしていた水は、単なる水分補給ではない。体内にペースメーカーを埋め込んでいたため、激しい運動時はこまめな水分補給を欠かさないよう、医師から釘を刺されていた。
ペースメーカーへの影響を避けるため、現代のマグロ漁で一般的な「電気ショッカー」は使えない。限界を超えた身体で、暴れ狂う巨大マグロを己の腕と銛一本だけでねじ伏せてきた。
海のほど近くにある工藤の自宅には、輝かしい戦歴を物語る一枚の写真が飾られている。300キロ超えの巨大マグロを釣り上げた瞬間を収めたものだ。
2007年10月27日、カメラはその一部始終を収めていた。
舞台は港のすぐ目の前。多くのライバルがひしめく中、工藤はアオリイカを餌にした「ダンブ漁」でマグロを狙う。
やがて鳥たちが海面で騒ぎ始め、他船の無線が異変を告げる。
「回ってるのお前のダンブだべ！」
工藤はすぐに船を寄せてダンブを回収。壮絶な一騎打ちが幕を開けた。
かつてない手応えに、一人では難しいと判断した工藤は、仲間に応援を要請。格闘は1時間に及び、ようやく仲間が駆けつけた。
「弁天様、頼むぞ！」
祈るように手を合わせると、ついにマグロが巨体を現した。
港に水揚げされたそのマグロは、規格外の大きさで、検量計の針は振り切れた。のちに302キロと判明し、当時の龍飛記録を更新する快挙に。
その夜、工藤の自宅には家族が集まり、ささやかな宴が開かれた。
「まさか300キロを超えるとは思わなかったな！ 龍飛のトップだものな」
うれしそうに語る表情には、漁師としての誇りがにじんでいた。
◆
それから5年後の2012年。番組は、工藤が亡くなるまでの最後の1カ月に密着していた。
当時75歳。海の上でテグスを手繰りながら「水持ってきてくれや」と叫ぶ姿は、衰えを感じさせない。
小ぶりながらマグロを釣り上た工藤は、「水うめぇわ！」と満面の笑み。しかしこれが、我々が目にした最後の勇姿となった。
工藤は今、海を見渡す高台で静かに眠っている。
その最期について、後輩漁師であり龍飛の名物漁師・水嶋光弘が語る。
ある日、工藤からの無線が途絶えた。心配した水嶋が船に駆け、目にしたのは、マグロを巻き上げる機械のそばに倒れ込む工藤の姿だった。
その手には、マグロが食らいついたままのテグスが、張り詰めた状態で握られていたという。工藤はいつものようにマグロと格闘し、船の近くまで手繰り寄せた、その瞬間に命を終えたのだ。享年75。
工藤の死から14年。当時、「死んでしまったから、元気な声も聞こえない」と泣きじゃくっていた8歳の孫・謙心は、立派な青年へと成長。この春から中学校の数学教師として教壇に立つ。
「ずっと『死ぬなら船の上で死ぬ』と言っていた。本当に死んだじゃん、と思って」
どこか誇らしげに、謙心は語る。
海とともに生き、海の上で生涯を閉じた工藤悛次。その人生に、悔いはなかったはずだ。
このほか、「大間イチ頑固なレジェンド漁師」撮影中にスタッフと一触触発の修羅場、この世を去った漁師の秘蔵映像も「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ 便利なお気に入り登録もお忘れなく！