洋生菓子を製造・販売するモンテールは、プレミアムチョコレートブランド、ゴディバ ジャパン（以下、ゴディバ）監修の「プレミアムショコラロール」など3品を5月1日〜5月31日までスーパーマーケットにて期間限定で販売する（販売エリアでも取り扱いのない店舗がある）。モンテールでは、世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランドであるゴディバが監修した期間限定スイーツを定期的に展開し、好評だという。5月のゴールデン