洋生菓子を製造・販売するモンテールは、プレミアムチョコレートブランド、ゴディバ ジャパン（以下、ゴディバ）監修の「プレミアムショコラロール」など3品を5月1日〜5月31日までスーパーマーケットにて期間限定で販売する（販売エリアでも取り扱いのない店舗がある）。

モンテールでは、世界中で愛されるプレミアムチョコレートブランドであるゴディバが監修した期間限定スイーツを定期的に展開し、好評だという。5月のゴールデンウィークの家族や友人との集まりや、母の日のギフト需要、新生活の疲れを癒すご褒美ニーズなどに合わせ、ゴディバ監修のスイーツを展開する。

毎回好評のシュークリームとエクレアの他、今回は新たに、ロールケーキの上面に生チョコの飾り絞りをした、贅沢なロールケーキを発売。ゴディバ監修ならではの濃厚で芳醇なカカオの香り、風味や口どけが異なるそれぞれのチョコレートパーツが一体となり織り成す、リッチな味わいが楽しめる。



「プレミアムショコラロール」

「プレミアムショコラロール」は、濃厚な生チョコとチョコレートチップをブレンドした口溶けなめらかなチョコレートクリームを、ふんわりと焼き上げた生地で包み、その上面に生チョコを絞り仕上げた。

生チョコはベルギー産クーベルチュールチョコレートを使用し、カカオの風味が広がる濃厚な味わいに仕立てた。この生チョコをロールケーキの上面に絞り、立体感のある端正な装飾を施して高級感を演出。上面に絞った時の味わいや口どけのバランスなどを考慮し、シュークリームやエクレアと異なるロールケーキ専用の生チョコを作り分けている。

また、チョコレートクリームにも生チョコを配合し、甘さを調整しつつ、ほろ苦く濃厚な味わいを楽しめるよう仕上げた。さらに、食感と風味のアクセントとしてチョコレートチップを加えている。

生地、クリーム、生チョコ、それぞれ異なる口溶けや味わいの差を出すよう仕上げており、チョコレートの余韻や味わいの変化を贅沢に堪能できるスイーツになっている。

モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていく考え。

［小売価格］

プレミアムショコラロール：669円（沖縄のみ829円）

プレミアムショコラシュークリーム：302円（沖縄のみ378円）

プレミアムショコラエクレア：302円（沖縄のみ378円)

（すべて税込）

［発売日］5月1日（金）〜5月31日（日）

モンテール＝https://www.monteur.co.jp