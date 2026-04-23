14年ぶりの営業運転に移行した柏崎刈羽原発6号機。稲垣武之所長は23日の会見で「安全を最優先に安定運転を行う」と述べました。東京電力・柏崎刈羽原発6号機は4月16日に原子力規制委員会から「使用前確認証」が交付され、およそ14年ぶりに営業運転を開始しました。東京電力によりますと営業運転の開始以降、これまでにトラブルは確認されていません。【柏崎刈羽原発稲垣武之所長】「当社は福島第一原発事故を起こした当事者であ