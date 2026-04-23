悪質ホストクラブに関連する事件が2025年に1年間で71件にのぼり、143人が検挙されたことがわかりました。警察庁によりますと、2025年12月末時点でホストクラブは全国におよそ1100店舗あり、その半数が東京と大阪に集中しています。こうした中、悪質ホストクラブに関連する事件は71件にのぼり、前の年より10件減りました。検挙されたホストやスカウトは143人で前の年から64人減ったということです。警察庁は、「改正風営適正化法等