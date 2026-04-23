日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3197（+6.0+0.19%） ホンダ1309（-13.5-1.02%） 三菱ＵＦＪ2772（-22-0.79%） みずほＦＧ6587（-26-0.39%） 三井住友ＦＧ5412（-30-0.55%） 東京海上7182（-36-0.50%） ＮＴＴ151（-0.5-0.33%） ＫＤＤＩ2608（-5-0.19%） ソフトバンク219（-0.3-0.14%） 伊藤忠1927（-10.5-0.54%