日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3197（+6.0 +0.19%）
ホンダ 1309（-13.5 -1.02%）
三菱ＵＦＪ 2772（-22 -0.79%）
みずほＦＧ 6587（-26 -0.39%）
三井住友ＦＧ 5412（-30 -0.55%）
東京海上 7182（-36 -0.50%）
ＮＴＴ 151（-0.5 -0.33%）
ＫＤＤＩ 2608（-5 -0.19%）
ソフトバンク 219（-0.3 -0.14%）
伊藤忠 1927（-10.5 -0.54%）
三菱商 4743（-3 -0.06%）
三井物 5621（+7 +0.12%）
武田 5295（-23 -0.43%）
第一三共 2845（+1.5 +0.05%）
信越化 6734（+92 +1.39%）
日立 5101（+67 +1.33%）
ソニーＧ 3324（-19 -0.57%）
三菱電 5979（+44 +0.74%）
ダイキン 21117（-118 -0.56%）
三菱重 4617（+109 +2.42%）
村田製 4912（+1 +0.02%）
東エレク 46486（+986 +2.17%）
ＨＯＹＡ 28893（+218 +0.76%）
ＪＴ 5678（+6 +0.11%）
セブン＆アイ 1984（+1.5 +0.08%）
ファストリ 71916（+206 +0.29%）
リクルート 7935（-18 -0.23%）
任天堂 8434（+21 +0.25%）
ソフトバンクＧ 5863（+243 +4.32%）
キーエンス（普通株） 64119（+319 +0.50%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3197（+6.0 +0.19%）
ホンダ 1309（-13.5 -1.02%）
三菱ＵＦＪ 2772（-22 -0.79%）
みずほＦＧ 6587（-26 -0.39%）
三井住友ＦＧ 5412（-30 -0.55%）
東京海上 7182（-36 -0.50%）
ＮＴＴ 151（-0.5 -0.33%）
ＫＤＤＩ 2608（-5 -0.19%）
ソフトバンク 219（-0.3 -0.14%）
伊藤忠 1927（-10.5 -0.54%）
三菱商 4743（-3 -0.06%）
三井物 5621（+7 +0.12%）
武田 5295（-23 -0.43%）
第一三共 2845（+1.5 +0.05%）
信越化 6734（+92 +1.39%）
日立 5101（+67 +1.33%）
ソニーＧ 3324（-19 -0.57%）
三菱電 5979（+44 +0.74%）
ダイキン 21117（-118 -0.56%）
三菱重 4617（+109 +2.42%）
村田製 4912（+1 +0.02%）
東エレク 46486（+986 +2.17%）
ＨＯＹＡ 28893（+218 +0.76%）
ＪＴ 5678（+6 +0.11%）
セブン＆アイ 1984（+1.5 +0.08%）
ファストリ 71916（+206 +0.29%）
リクルート 7935（-18 -0.23%）
任天堂 8434（+21 +0.25%）
ソフトバンクＧ 5863（+243 +4.32%）
キーエンス（普通株） 64119（+319 +0.50%）