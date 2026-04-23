日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3197（+6.0　+0.19%）
ホンダ　1309（-13.5　-1.02%）
三菱ＵＦＪ　2772（-22　-0.79%）
みずほＦＧ　6587（-26　-0.39%）
三井住友ＦＧ　5412（-30　-0.55%）
東京海上　7182（-36　-0.50%）
ＮＴＴ　151（-0.5　-0.33%）
ＫＤＤＩ　2608（-5　-0.19%）
ソフトバンク　219（-0.3　-0.14%）
伊藤忠　1927（-10.5　-0.54%）
三菱商　4743（-3　-0.06%）
三井物　5621（+7　+0.12%）
武田　5295（-23　-0.43%）
第一三共　2845（+1.5　+0.05%）
信越化　6734（+92　+1.39%）
日立　5101（+67　+1.33%）
ソニーＧ　3324（-19　-0.57%）
三菱電　5979（+44　+0.74%）
ダイキン　21117（-118　-0.56%）
三菱重　4617（+109　+2.42%）
村田製　4912（+1　+0.02%）
東エレク　46486（+986　+2.17%）
ＨＯＹＡ　28893（+218　+0.76%）
ＪＴ　5678（+6　+0.11%）
セブン＆アイ　1984（+1.5　+0.08%）
ファストリ　71916（+206　+0.29%）
リクルート　7935（-18　-0.23%）
任天堂　8434（+21　+0.25%）
ソフトバンクＧ　5863（+243　+4.32%）
キーエンス（普通株）　64119（+319　+0.50%）