◆米大リーグエンゼルス―ブルージェイズ（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２２日（日本時間２３日）、敵地・エンゼルス戦に「７番・三塁」でフル出場し、３試合ぶりの安打を放つなど３打数１安打、１四球だった。試合は３点を追う７回に岡本の四球を起点に一度は追いついたが競り負け、連勝が「３」で止まった。打率は２割７厘となった。エンゼルスの