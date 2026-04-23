◆米大リーグエンゼルス―ブルージェイズ（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスのホセ・ソリアーノ投手（２７）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・ブルージェイズ戦に先発し、５回で８４球を投げて７安打無失点、４奪三振の好投を見せて勝利投手の権利を持って降板した。７回に追いつかれたため、開幕から６登板での６勝目はならなかったが、防御率は０・２４となった。粘りの投球でホ