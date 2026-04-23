◆米大リーグ エンゼルス―ブルージェイズ（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

エンゼルスのホセ・ソリアーノ投手（２７）が２２日（日本時間２３日）、本拠地・ブルージェイズ戦に先発し、５回で８４球を投げて７安打無失点、４奪三振の好投を見せて勝利投手の権利を持って降板した。７回に追いつかれたため、開幕から６登板での６勝目はならなかったが、防御率は０・２４となった。

粘りの投球でホームは踏ませなかった。初回は無死一塁からゲレロを左直に打ち取り、サンチェスからは空振り三振。２回は先頭のソーサに左前安打を浴びたが、岡本から空振り三振を奪うなど、走者を進めなかった。３回は２安打を浴びたが、２死一塁でゲレロから空振り三振。４、５回も安打を浴びたが、踏ん張って無失点で乗り切った。

この日の試合開始前の時点で開幕から５登板で５勝無敗、防御率０・２８だった右腕。失点は６日（同７日）の本拠地・ブレーブス戦の「１」のみで、この日も失点はなく、３７回３分の２を投げて１失点のみで防御率は０・２４となった。エンゼルスによると、１９００年以降にオープナーを除いて開幕から６先発で失点が１以下だったのは、メジャー史上初だという。

ソリアーノは大谷のエンゼルス最終年だった２３年にリリーフでメジャーデビューし、３８登板。２４年から先発に転向し、昨年１０勝（１１敗）をあげて今季は開幕投手に抜てきされた。