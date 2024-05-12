死は誰にもやってくる。後悔のない人生を送るためにはどうしたらいいのか。FPの黒田尚子さんは自身が40歳のときに乳がん告知をされた経験を踏まえ、お金や終活の相談を受けている。その仕事の根底にあるのは「終活をすることが、この先の人生をより充実したものにする近道」という哲学だ――。※本稿は、黒田尚子『終活1年目の教科書後悔のない人生を送るための新しい終活法』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iSt