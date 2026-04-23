今年2月ミラノ・コルティナオリンピックでペアとして日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来さんと木原龍一さんが今季の一番の思い出や今後への決意を語りました。2月のオリンピックでその名をとどろかせたりくりゅうペア。今月2人そろって、SNSで現役引退を発表しました。22日には、都内で令和7年度優秀選手表彰祝賀会に出席。スピードスケートの郄木美帆さん、フィギュアスケートの坂本花織さんら今