ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は3日目を迎える。注目は12Rだ。2日目を2着2本にまとめた白井を信頼だ。インで後手に回るケースはやはり考えにくい。先マイ決めて突き放す。次位争いは接戦ムード。湯川、井口の同期ラインで連弾の形もあるか。斉藤が2コースから手堅く差す。外2艇も足は確か。＜1＞白井英治足は普通。行き足はいいかもしれないが、出し切れていないというか、自分の好きな