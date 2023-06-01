フジテレビの佐久間みなみアナウンサーらを輩出し、３０年以上の実績を持つ芸能事務所「ＦＩＲＳＴＡＧＥＮＴ」（東京・恵比寿）が、アナウンサーを目指す全国の高校生・大学生を対象に５回目となる大型オーディションを行っている。タイトルは、「２０２６年度春夏ＦＩＲＳＴＡＧＥＮＴ所属オーディション」。１次はメールによる審査、２次はビデオ通話、または対面による審査を実施する。同社にはＴＢＳ時代に報道