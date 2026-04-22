元テレビ東京でフリーアナウンサーの大橋未歩が２１日、自身のインスタグラムを更新。タレントのヒコロヒーとの飲み会ツーショットを公開した。「ヒコと飲むと、何故かいつもお酒が美味しくて、信じられない量をいつのまにか摂取してしまいます。幸せな悩みです。」と明かした大橋。ほんのり頬が赤くなった笑顔で、ヒコロヒーと並んだツーショットをアップした。「春が来たなんて帰りに呟いた気もしますが、なんせ泥酔して