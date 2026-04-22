女優・浅野ゆう子（６５）が、スタイルが際立つブルーのセットアップ姿の全身ショットを投稿し話題を呼んでいる。浅野は２２日に映画「ミステリー・アリーナ」（堤幸彦監督、５月２２日公開）の完成披露試写会に出席したことをインスタグラムに報告。「とてもとても面白い映画ですぜひご覧になっていただきたいです」と呼びかけた。この投稿には「綺麗たね」「ゆう子様素敵すぎます」「いつ見ても美しすぎますね」などのコ