マイクロマガジン社は、2026年4月28日(火)に、コミックライドivy『媚薬を盛った犯人になった結果、初恋の人に迫られています。1』(漫画：苺谷しげる／原作：むらさき葡萄)を発売する。■『媚薬を盛った犯人になった結果、初恋の人に迫られています。1』漫画：苺谷しげる／原作：むらさき葡萄定価：792円(本体720円＋税10％)発売日：2026年4月28日＜あらすじ＞王女ミリアーナの侍女として王宮に勤めるフローラは、王太子の側近ライ