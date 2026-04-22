21日は桜島の噴火で鹿児島市街地にも多量の灰が降ったところがありました。一夜明け、タクシー会社などでは洗車に追われる人の姿が見られました。 （記者）「こちらの車にも灰。フロントガラスにも積もり車内が見えない」 桜島では、22日これまでに気象台が噴火として記録する火口から1000メートル以上の噴煙の情報は発表されていませんが、低い噴煙が断続的に上がっていました。 降灰の影響が… （鹿児島市民）