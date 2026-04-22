同居の夫に暴行してけがを負わせたとして、愛知県警南署は２２日、名古屋市南区、無職の女（８３）を傷害容疑で逮捕した。夫はその後死亡し、同署は暴行と死亡の因果関係を調べている。発表によると、女は２１日午後３時頃、自宅で夫（８２）に殴る蹴るの暴行を加え、顔などに皮下出血などのけがを負わせた疑い。容疑を認め、「嫌なことを言われたので木の棒でたたいた」と供述している。女から頼まれた近所の女性が同日午後