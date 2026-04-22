円安や天候不順の影響で、輸入牛肉が最高値です。農林水産省によりますと、4月13日から15日に全国のスーパーなどで販売された輸入牛肉の平均価格は、100グラムあたり424円でした。3月より14円高く、2003年の調査開始以降、最高値です。主な生産地アメリカで干ばつのためエサの牧草が育たず、子牛の生産が落ち込む中、世界的な需要の高まりで相場が上昇し、為替相場の円安傾向も輸入価格を押し上げています。今回の価格に中東情勢の