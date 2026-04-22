収益的に重要なハッチバックのNo41950年代にシトロエンが生み出した、独創的なサルーンのイメージを背景にした上級ブランドが、DSだ。15年以上、丁寧なアプローチが展開されてきた。No3とNo4、No8という3車種展開で、DSは第三章を迎えると、同社の上層部は宣言する。【画像】目的地を安楽に目指せる新チョイスNo4サイズの近いEVはコレNo8とDS 19も全149枚しかし、毎月のように上級ブランドから新モデルが登場する2020年代