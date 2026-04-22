【モデルプレス＝2026/04/22】元TBSでセント・フォース所属の良原安美アナウンサーが4月21日、自身のInstagramを更新。アメリカで開催された「Coachella 2026」（コーチェラ・フェスティバル）にて撮影したショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】30歳元TBS美人アナ「女神級のプロポーション」美脚全開のショーパン姿◆良原安美アナ、美脚映えるフェス参加コーデ良原アナは「10代の頃聴いていた曲ってどうしてこう、胸がぎゅ