元TBS良原安美アナ、ノースリニット×ショートパンツで美スタイル開放「ギャップが凄い」「脚が長くて綺麗すぎ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/22】元TBSでセント・フォース所属の良原安美アナウンサーが4月21日、自身のInstagramを更新。アメリカで開催された「Coachella 2026」（コーチェラ・フェスティバル）にて撮影したショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳元TBS美人アナ「女神級のプロポーション」美脚全開のショーパン姿
良原アナは「10代の頃聴いていた曲ってどうしてこう、胸がぎゅっとするのでしょう」とつづり、会場での写真を複数枚投稿。ベージュ系でノースリーブのリブニットに、裾のデザインが可愛らしい白色のショート丈パンツ、ロングブーツと大人の音楽フェスティバルコーディネートを公開した。ショート丈のパンツからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿にファンからは「ギャップが凄い」「脚が長くて綺麗すぎ」「シルエットが美しい」「女神級のプロポーション」「スタイル抜群で見惚れちゃう」「かっこよくて素敵ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳元TBS美人アナ「女神級のプロポーション」美脚全開のショーパン姿
◆良原安美アナ、美脚映えるフェス参加コーデ
良原アナは「10代の頃聴いていた曲ってどうしてこう、胸がぎゅっとするのでしょう」とつづり、会場での写真を複数枚投稿。ベージュ系でノースリーブのリブニットに、裾のデザインが可愛らしい白色のショート丈パンツ、ロングブーツと大人の音楽フェスティバルコーディネートを公開した。ショート丈のパンツからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆良原安美アナの投稿に反響
この投稿にファンからは「ギャップが凄い」「脚が長くて綺麗すぎ」「シルエットが美しい」「女神級のプロポーション」「スタイル抜群で見惚れちゃう」「かっこよくて素敵ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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