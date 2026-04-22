プロボクシングの元世界2階級制覇王者の亀田大毅氏（37）が、2026年4月21日にユーチューブを更新し、5月2日に東京ドームで行われる井上尚弥対中谷潤人戦を独自予想した。 「中谷選手に勝ってもらって、この試合を2回見たい」 試合は、世界的に注目されており、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）が、世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）の挑戦を受ける形で行われる。 井上、中谷ともに32戦無敗で、井上