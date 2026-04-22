マウスコンピューターは4月22日、同社ECサイトにて、ゴールデンウィークセールの開始を発表した。本日から5月13日(水)10:59までの期間限定。mouse、G TUNE、DAIVといった同社ブランドの対象PCを、最大で100,000円オフの特価で販売する。マウスコンピューターが直販サイトでゴールデンウィークセール以下、セール対象モデルの一例を紹介しておく。mouse ノートPC「mouse A4-A5U01SR-B」https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a