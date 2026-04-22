フジテレビの動画配信サービス・FODで、韓国BLドラマ『桃の花が咲きました』が、5月6日0時から全話一挙で独占見放題配信される。恋愛経験ゼロの主人公を巡って、タイプの異なる3人のイケメン男性が急接近する胸キュンBLロマンスコメディーだ。『桃の花が咲きました』同作は、27歳にして恋愛未経験のユ・ドハが主人公。ある日、身に覚えのない罪を着せられて不当に会社を解雇され、仕事も自信も失って途方に暮れる中、怪しげな占い