ベクトルがしっかり。２１日の取引終了後に、インフルエンサー・クリエイター育成などを通じて企業のマーケティング活動を最適化するＳＮＳマーケティング企業であるＡＩＬＥＳ（東京都新宿区）の全株式を４月３０日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 急速に拡大するＰＲ×ショート動画案件へ質の高い人材を機動的に配分・供給する体制を確立するのが狙い。取得価